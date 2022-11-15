Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Средний размер пенсии продолжает снижаться в Казахстане

Средний размер пенсии понизился за месяц на 178 тенге. По состоянию на первое ноября, численность пенсионеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое ноября составил 108 993 тенге. Это на 178 тенге меньше, чем месяцем ранее. В октября средняя пенсия была на 53 тенге меньше, чем в сентябре. Ранее сообщалось, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно введут в Казахстане в течение пяти лет. Это позволит выплачивать дополните
Дана Рахметова
Средний размер пенсии продолжает снижаться в Казахстане
Средний размер пенсии понизился за месяц на 178 тенге.
Назван средний размер пенсии в Казахстане Средняя пенсия в Казахстане вырастет за три года почти на треть
Назван средний размер пенсии в Казахстане Средняя пенсия в Казахстане вырастет за три года почти на треть
По состоянию на первое ноября, численность пенсионеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое ноября составил 108 993 тенге. Это на 178 тенге меньше, чем месяцем ранее. В октября средняя пенсия была на 53 тенге меньше, чем в сентябре. Ранее сообщалось, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно введут в Казахстане в течение пяти лет. Это позволит выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Пенсия

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article