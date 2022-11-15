Средний размер пенсии продолжает снижаться в Казахстане

Средний размер пенсии понизился за месяц на 178 тенге. По состоянию на первое ноября, численность пенсионеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое ноября составил 108 993 тенге. Это на 178 тенге меньше, чем месяцем ранее. В октября средняя пенсия была на 53 тенге меньше, чем в сентябре. Ранее сообщалось, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно введут в Казахстане в течение пяти лет. Это позволит выплачивать дополните