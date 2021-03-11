Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Средний размер пенсии в Казахстане вырос до 100 308 тенге

По данным на начало марта 2021 года, в Казахстане проживают более 2,2 млн пенсионеров, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Средний размер пенсии в Казахстане с учётом базовой выплаты на 1 марта составил 100 308 тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. На начало текущего года средний размер пенсионных выплат составлял 94 733 тенге, в феврале 2020 года – 90 502 тенге. На начало марта 2021 года в Казахстане насчитывалось более 2 245 000 пенсионеров. С января по февраль 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлен
gorod
Средний размер пенсии в Казахстане вырос до 100 308 тенге
По данным на начало марта 2021 года, в Казахстане проживают более 2,2 млн пенсионеров, сообщает informburo.kz.
Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска
Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Средний размер пенсии в Казахстане с учётом базовой выплаты на 1 марта составил 100 308 тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. На начало текущего года средний размер пенсионных выплат составлял 94 733 тенге, в феврале 2020 года – 90 502 тенге. На начало марта 2021 года в Казахстане насчитывалось более 2 245 000 пенсионеров. С января по февраль 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено более 137,2 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 310,2 млрд тенге. В феврале 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 224 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,7 млрд тенге, солидарной пенсии –155,3 млрд тенге. В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2%. Чем регулярнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. В свою очередь, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пенсия

Читайте также

Новости партнёров