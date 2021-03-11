Средний размер пенсии в Казахстане вырос до 100 308 тенге

По данным на начало марта 2021 года, в Казахстане проживают более 2,2 млн пенсионеров, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Средний размер пенсии в Казахстане с учётом базовой выплаты на 1 марта составил 100 308 тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. На начало текущего года средний размер пенсионных выплат составлял 94 733 тенге, в феврале 2020 года – 90 502 тенге. На начало марта 2021 года в Казахстане насчитывалось более 2 245 000 пенсионеров. С января по февраль 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлен