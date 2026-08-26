США заморозили запись на визовые собеседования по всему миру

Госдепартамент США приостановил запись на визовые собеседования в своих посольствах и консульствах по всему миру. Как передаёт Reuters, американский дипкорпус вынужден скорректировать графики приёма граждан из-за внепланового обучения сотрудников.

Зачем переобучают консулов

В ведомстве пояснили, что дипломатов научат более строго оценивать финансовое положение заявителей. Главная задача - убедиться, что претендент на визу способен полностью обеспечивать себя в США и не потребует социальной помощи от государства.

Кроме того, Госдепартамент рассчитывает внедрить единые жесткие стандарты проверки документов во всех зарубежных представительствах. Сколько именно времени займёт курс повышения квалификации персонала, в ведомстве не уточняют.

Контекст и судебные споры

Новая пауза в работе консульств произошла на фоне недавнего резонансного судебного решения. Ранее американский суд отменил запрет Госдепа на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в список которых входил и Казахстан.

Судья пришла к выводу, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои официальные полномочия, вводя подобные массовые ограничения.