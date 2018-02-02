Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Стала известна дата отчета акима Атырау перед населением

Серик ШАПКЕНОВ отчитается перед населением 14 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом порталу сообщили в пресс-службе городского акимата. - 14 февраля в 10.00 градоначальник отчитается перед населением об итогах социально-экономического развития города Атырау, его пригородных сельских округов. Встреча с горожанами пройдет в Драматическом театре им.М.Утемисова. После отчета жители города смогут задать все интересующие их вопросы акиму, - сообщили в пресс-службе. Камилла МАЛИК
gorod
Стала известна дата отчета акима Атырау перед населением
Серик ШАПКЕНОВ отчитается перед населением 14 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом порталу сообщили в пресс-службе городского акимата. - 14 февраля в 10.00 градоначальник отчитается перед населением  об итогах социально-экономического развития города Атырау, его пригородных сельских округов. Встреча с горожанами пройдет в Драматическом театре им.М.Утемисова. После отчета  жители города смогут задать все интересующие их вопросы акиму, - сообщили в пресс-службе.
Камилла МАЛИК  
аким население город отчет

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article