Стала известна дата отчета акима Атырау перед населением

Серик ШАПКЕНОВ отчитается перед населением 14 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом порталу сообщили в пресс-службе городского акимата. - 14 февраля в 10.00 градоначальник отчитается перед населением об итогах социально-экономического развития города Атырау, его пригородных сельских округов. Встреча с горожанами пройдет в Драматическом театре им.М.Утемисова. После отчета жители города смогут задать все интересующие их вопросы акиму, - сообщили в пресс-службе. Камилла МАЛИК