Стала известна причина массового мора рыбы в Актюбинской области

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что десятки карпов, сазанов и карасей в озере Шалкар погибли из-за нехватки кислорода, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Никаких инфекционных и паразитарных заболеваний в пробах тушек не обнаружено, - рассказали в Актюбинском филиале республиканской ветлаборатории. По словам специалистов, рыбу можно было спасти, если бы в зимнее время в озере пробурили лунки. По подсчетам специалистов, всего на берег озера выбросило около 400 килограммов мертвой рыбы. - Причина в том, что произошел замор этих рыб, - рассказывает