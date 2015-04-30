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Происшествия Социум

Стала известна причина массового мора рыбы в Актюбинской области

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что десятки карпов, сазанов и карасей в озере Шалкар погибли из-за нехватки кислорода, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Никаких инфекционных и паразитарных заболеваний в пробах тушек не обнаружено, - рассказали в Актюбинском филиале республиканской ветлаборатории. По словам специалистов, рыбу можно было спасти, если бы в зимнее время в озере пробурили лунки. По подсчетам специалистов, всего на берег озера выбросило около 400 килограммов мертвой рыбы. - Причина в том, что произошел замор этих рыб, - рассказывает
gorod
Стала известна причина массового мора рыбы в Актюбинской области
По результатам лабораторных исследований выяснилось, что десятки карпов, сазанов и карасей в озере Шалкар погибли из-за нехватки кислорода, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Никаких инфекционных и паразитарных заболеваний в пробах тушек не обнаружено, - рассказали в Актюбинском филиале республиканской ветлаборатории. По словам специалистов, рыбу можно было спасти, если бы в зимнее время в озере пробурили лунки. По подсчетам специалистов, всего на берег озера выбросило около 400 килограммов мертвой рыбы. - Причина в том, что произошел замор этих рыб, - рассказывает директор Актюбинского филиала республиканской ветлаборатории Сафиолла Зарманов. - Рыбе нечем было дышать. Они попросту задохнулись подо льдом из-за нехватки кислорода. В водоеме воды как раньше нет. Лед промерз в толщу, и произошло то, что произошло. Напомним, 20 апреля в Шалкарский отдел по ЧС позвонил местный житель и сообщил о том, что берег озера Шалкар усыпан мертвой рыбой. Это были сазан, карась, карп и толстолобик.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ"
рыба гибель

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