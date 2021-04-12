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Социум

Стала известна причина взрыва в доме в Актюбинской области

В доме взорвался конденсат газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 апреля в ДЧС Актюбинской области рассказали о взрыве, который произошел 11 апреля в селе Акжар Хромтауского района Актюбинской области. - От газа бывает конденсат. Собранный от газового баллона конденсат собрали в 5-литровую пластиковую бутылку, занесли домой, после этого произошел хлопок и обрушение дома, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. В начала года в области произошло 4 случая взрыва в жилых домах, 10 человек пострадали, 1 ребенок погиб. Напомним, взрыв вещества произошел 11 апреля. Из-за взрыва произошло
gorod
Стала известна причина взрыва в доме в Актюбинской области
В доме взорвался конденсат газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области
Дом обрушился из-за взрыва неизвестного вещества в Актюбинской области
12 апреля в ДЧС Актюбинской области рассказали о взрыве, который произошел 11 апреля в селе Акжар Хромтауского района Актюбинской области. - От газа бывает конденсат. Собранный от газового баллона конденсат собрали в 5-литровую пластиковую бутылку, занесли домой, после этого произошел хлопок и обрушение дома, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. В начала года в области произошло 4 случая взрыва в жилых домах, 10 человек пострадали, 1 ребенок погиб. Напомним, взрыв вещества произошел 11 апреля. Из-за взрыва произошло обрушение дома, в результате чего 7 человек попали в больницу. У двух женщин 37 и 38 лет ожоги рук, ног и лица, они находятся в реанимации. В реанимационном отделении также находятся дети 4,7 и 12 лет, у них обожжено 30-45% тела. Для оказания помощи пострадавшим, сообщили в управлении здравоохранения, в Хромтау из Актобе выехал комбустиолог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Взрыв

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