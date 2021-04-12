Стала известна причина взрыва в доме в Актюбинской области

В доме взорвался конденсат газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 апреля в ДЧС Актюбинской области рассказали о взрыве, который произошел 11 апреля в селе Акжар Хромтауского района Актюбинской области. - От газа бывает конденсат. Собранный от газового баллона конденсат собрали в 5-литровую пластиковую бутылку, занесли домой, после этого произошел хлопок и обрушение дома, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. В начала года в области произошло 4 случая взрыва в жилых домах, 10 человек пострадали, 1 ребенок погиб. Напомним, взрыв вещества произошел 11 апреля. Из-за взрыва произошло