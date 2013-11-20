Стали известны имена шести человек, "уехавших в Сирию" из Темирского района Актюбинской области.
Дети возвращаются из школы. Поселок Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. 16 ноября 2013 года.
Их родные также говорят, что они "уехали в Египет для получения религиозного образования".
Корреспондент Азаттыка
выяснил личности шести человек из Темирского района Актюбинской области, о которых говорят, что они уехали в Сирию.
Ими оказались двоюродные братья Сабырхан и Жараскан Адилхановы, Руслан Куанов, супруги Асет Амангельдиев и Асем Кыркымбаева и их малолетний сын Хасан.
"ОНИ В ЕГИПТЕ ИЗУЧАЮТ РЕЛИГИЮ"
По словам Баршын Буркит, матери 28-летнего Жараскана Адилханова, 9 ноября 2012 года ее сын вдвоем со своим двоюродным братом Сабырханом Адилхановым вылетел из аэропорта Москвы.
– Об этом мы узнали позднее. Сын жил в Актобе, снимал квартиру. Занимался евроремонтом квартир. Сколько бы ни зарабатывал, всегда одевался скромно. Вероятно, он копил деньги для выезда за рубеж, – говорит мать Жараскана Адилханова.
Жараскан Адилханов редко выходил на связь со своими родителями, которые проживают в поселке Шубаркудык. Он сказал родителям, что получает религиозное образование в Египте. Мать не верит в то, что ее сын "отправился воевать в Сирию".
– Он не курил, не употреблял алкоголь, никогда никому не причинял вреда. Как может взять в руки оружие? Есть один момент, который мне непонятен. Зачем, за кого он должен воевать? – задается вопросами Баршын Буркит, мать Жараскана Адилханова.
Мечеть в поселке Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. 16 ноября 2013 года.
По словам матери, Жараскан Адилханов, выпускник Актюбинского колледжа нефти, не смог найти работу по специальности, пережил много трудностей, связанных с отсутствием денег. Затем начал заниматься ремонтом, зарабатывать деньги. У Жараскана есть пятилетняя дочь и трехлетний сын.
После развода с женой его дети воспитываются у матери, которая создала новую семью. Баршын Буркит говорит, что недавно в разговоре по Skype его дочь спросила у него: "Папа, когда приедешь?" Жараскан ответил, что приедет не сейчас, через много дней, говорит Баршын Буркит.
– Во время нашего последнего разговора раздавались шумные детские голоса. Я спросила у него: ты, случайно, там не женился? что за шум? Сын ответил, что находится в компьютерном клубе и что там много народу, – говорит Баршын Буркит, мать Жараскана Адилханова.
На просьбу корреспондента Азаттыка дать логин сына в Skype Баршын Буркит ответила отказом, также не показала его фото.
Родители еще одного жителя Темирского района, Руслана Куанова, показали фото своего сына. На фото он стоял, в тюбетейке, у книжной полки.
По их словам, он прислал фотографию из Египта. По словам Ербола Куанова, отца 22-летнего Руслана, его сын поехал в Египет, чтобы изучить арабский язык и получить религиозное образование.
– Сам я не читаю намаз. Если честно, я даже не спросил у сына, в каком университете он учится. Во время нашего последнего разговора я сказал, что к нам приходили из акимата. Сын сказал мне: "Не переживайте, я сюда только за знаниями приехал". Я верю своему сыну. Время от времени мы перечисляем деньги на его счет, - говорит Ербол Куанов.
"ЕСЛИ ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ, МЫ ГОТОВЫ ДАТЬ ДЕНЬГИ"
Местные власти не дали никакой другой информации о гражданах, уехавших в страны Ближнего Востока, кроме того, что "это молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет". Один из них уехал из страны в 2011 году, трое – в 2012 году, пятеро (четверо взрослых и ребенок) уехали в 2013 году.
По словам заместителя акима Темирского района Нуржаугана Калауова, об отъезде своих детей в страны Ближнего Востока знали только одна-две семьи, остальные впервые услышали об этом в районном акимате.
– Если темирцы захотят вернуться с Ближнего Востока обратно в страну, мы готовы выделить им деньги на дорогу. Если они хотят получить религиозное образование, мы направили бы их в университет "Нур". Если они хотят изучать арабский язык, у нас есть возможность пригласить специалиста сюда. Мы встретились с их родственниками, объяснили все это. Направили даже письма домой, – говорит Нуржауган Калауов.
Заместитель акима Темирского района Нуржауган Калауов
"Несколько граждан района находится в арабских странах, несколько граждан проявляют желание туда уехать. Большинство из них уехали в арабские страны, чтобы получить теологическое образование. Наши земляки, проживающие за рубежом, во время общения со своими знакомыми заинтересовывают их условиями проживания в тех странах и агитируют переехать", - пишется в письме Нуржаугана Калауова.
На рабочем столе Нуржаугана Калауова лежат стопки книг, журналов и других материалов религиозного содержания. На вопрос корреспондента Азаттыка о наличии религиозной грамотности, он в ответ рассмеялся: "Сейчас я почти как имам".
13 ноября местные СМИ Актюбинской области распространили информацию о том, что восемь жителей Темирского района уехали воевать в Сирию.
Информация о "казахских джихадистах в Сирии" получила распространение в середине октября после публикации видеозаписи в YouTube.
На видеозаписи молодые люди на казахском и русском языках говорят, что со своими семьями прибыли из Казахстана в Сирию, чтобы "совершить джихад".
Азаттыку удалось выяснить, что несколько мужчин и детей из этой видеозаписи действительно являются казахстанцами.
Источник: radioazattyk.org