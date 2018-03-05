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Происшествия

Стали известны имена погибших при пожаре в общежитии в Атырау

Список погибших предоставила госинспекция труда Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщалось ранее, все погибшие были жителями Южно-Казахстанской области. По данным управления государственной инспекции труда Атырауской области, самому старшему рабочему было 39 лет, а самым молодым по 27 лет. У всех рабочих были семьи. В пожаре в общежитии погибли: 1. ЖУМЕКОВ Самат Бахытбекулы, 27.12.1991 г.р. Слесарь-монтажник 3 разряда. 2. ЖУРЫМБАЕВ Ерхал Ауезханулы, 27.11.1979 г.р. Слесарь-монтажник 4 разряда. 3. ДЕМЕУОВ Ерген Калкулович, 30.03.1985 г.р. Слесарь-монтажник 4
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Стали известны имена погибших при пожаре в общежитии в Атырау
Список погибших предоставила госинспекция труда Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщалось ранее, все погибшие были жителями Южно-Казахстанской области. По данным управления государственной инспекции труда Атырауской области, самому старшему рабочему было 39 лет, а самым молодым по 27 лет. У всех рабочих были семьи. В пожаре в общежитии погибли: 1. ЖУМЕКОВ Самат Бахытбекулы, 27.12.1991 г.р. Слесарь-монтажник 3 разряда. 2. ЖУРЫМБАЕВ Ерхал Ауезханулы, 27.11.1979 г.р. Слесарь-монтажник 4 разряда. 3. ДЕМЕУОВ Ерген Калкулович, 30.03.1985 г.р.  Слесарь-монтажник 4 разряда. 4. ШЫНГЫСБАЕВ Максат Аскамбекович, 14.08.1991 г.р. Слесарь-монтажник 4 разряда. 5. КЕНЖЕБАЕВ Самат Аскарович, 16.07.1987 г.р. Слесарь-монтажник 4 разряда. 6. МОЛДАБЕКОВ Ералы Нуралиевич, 17.11.1988 г.р. Электрогазосварщик 5 разряда. 7. КАЛМУРЗАЕВ Нуржан Ерикалиулы, 1990 г.р. Электросварщик. По словам вице-министра труда и соцзащиты РК  Нуржана АЛЬТАЕВА, все сотрудники компании, на территории которой произошла ЧС, были застрахованы, поэтому после завершения расследования и пострадавшие рабочие, и родственники погибших сотрудников получат материальную компенсацию от государства и от работодателя. Напомним, 2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу. Один пострадавший, по словам врачей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как выяснилось, шестеро погибших были жителями ЮКО. Утром 3 марта стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший. Таким образом, количество погибших в пожаре увеличилось до 7. Алия ЖАМИТОВА  
Пожар жертвы погибшие

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