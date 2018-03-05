Стали известны имена погибших при пожаре в общежитии в Атырау

Список погибших предоставила госинспекция труда Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщалось ранее, все погибшие были жителями Южно-Казахстанской области. По данным управления государственной инспекции труда Атырауской области, самому старшему рабочему было 39 лет, а самым молодым по 27 лет. У всех рабочих были семьи. В пожаре в общежитии погибли: 1. ЖУМЕКОВ Самат Бахытбекулы, 27.12.1991 г.р. Слесарь-монтажник 3 разряда. 2. ЖУРЫМБАЕВ Ерхал Ауезханулы, 27.11.1979 г.р. Слесарь-монтажник 4 разряда. 3. ДЕМЕУОВ Ерген Калкулович, 30.03.1985 г.р. Слесарь-монтажник 4