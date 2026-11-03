Стали известны лимиты финансирования ипотеки «7-20-25» на 2027 год

Объем финансирования программы установлен в размере до 100 млрд тенге.

На льготную ипотечную программу "7-20-25" в 2027 году выделят 100 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Казахстанском фонде устойчивости.

По данным КФУ, Правление Национального банка Казахстана утвердило годовой объем финансирования программы в размере до 100 млрд тенге. Выделение средств будет происходить поэтапно - квартальный лимит составит не более 25 млрд тенге.

Оператор программы разъяснил механику выкупа займов у финансовых институтов:

- Указанные средства предусмотрены для приобретения АО "Казахстанский фонд устойчивости" у банков второго уровня прав требования по ипотечным жилищным займам, выдаваемым в 2027 году в рамках программы. Фонд, являясь оператором программы, осуществляет выкуп соответствующих ее условиям займов в пределах установленного лимита. Банки самостоятельно выдают ипотечные кредиты, после чего КФУ приобретает права требования по ним. Предварительное финансирование банков не предусмотрено, - пояснили в фонде.

Ипотека "7-20-25" рассчитана исключительно на покупку первичного жилья, уже введенного в эксплуатацию.

Kлючевые условия остаются прежними:

Ставка вознаграждения: 7% годовых;

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости недвижимости;

Максимальный срок займа: до 25 лет;

Ограничения: воспользоваться программой гражданин может только один раз в жизни.

На сегодняшний день выдачей ипотечных кредитов в рамках "7-20-25" занимаются семь коммерческих банков: "Банк ЦентрКредит", Halyk Bank, Freedom Bank, ForteBank, Bank RBK, "Евразийский банк" и Altyn Bank.

Ранее мы рассказывали подробнее о главных правилах и условиях получения ипотеки по программе "7-20-25".