Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако судебный процесс по этому делу продолжается, сообщает "Ак Жайык".
19 февраля этого года в Атырауском городском суде №2 начался опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду «Алтын былык» для детей с ОНР (общее недоразвитие речи) и ЗПРР (задержкой психоречевого развития).
Неоднократные избиения
, происходившие в группе «Звездочка» еще в ноябре 2019 года, были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Отец пострадавшего ребенка Рашид Тукешев публично обратился к Генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру образования, акиму Атырауской области, уполномоченному по правам ребёнка в РК Аружан Саин. После проведения досудебного расследования по статье 110 УК РК «Истязание» с назначением комплекса судебных экспертиз уголовное дело в отношении воспитателя было направлено в суд. Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. 19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов со сценами «непедагогичного» обращения воспитателя с ребенком. На некоторых эпизодах видно, как воспитатель хватает ребенка за уши, отталкивает локтем, как плачет затем мальчик, лежит на полу, но женщина не проявляет участия и не пытается его успокоить.
Адвокат потерпевшей стороны Айгуль Кенжалиева неоднократно спрашивала обвиняемую Марию Измагамбетову, чем вызвано такое отношение к ребенку, зачем она наступала ему на ноги, толкала. Но каждый раз получала ответ:
– Чем бы ни было вызвано такое поведение, я не должна была так поступать. Приношу свои извинения.
– На записи видно, что вы куда-то выводите ребенка, а потом возвращаетесь. Он идет за вами, держится за голову и плачет. Куда вы его выводили и почему он плачет?
– Я выводила его в туалетную комнату.
– Вы били его?
– Наверное, не била. Точно не скажу. Наверное, он плакал потому, что не понравилось, что я мыла ему руки.
Адвокат также поинтересовался ролью логопеда в этой ситуации. Данный специалист присутствует на нескольких видеозаписях, но не делает попытки остановить воспитателя, защитить ребенка.
– На видео от 18 ноября 2019 года вы заставляете ребенка мыть стену, при этом над чем-то смеетесь вместе с логопедом. Разъясните роль логопеда, может, она вас подстрекала?
– Нет, не подстрекала. Наверное, мы обсуждали что-то другое, что и вызвало наш смех, – ответила Измагамбетова.
По ее словам, она заставила мальчика мыть стену в воспитательных целях.
– Если уборка являлась частью воспитательного процесса, то почему вы за ним не следили, не обращали внимания на то, что делает ребенок, а беседовали с логопедом?
В ответ вновь последовали извинения.
Следующий вопрос касался эпизода, в котором обвиняемая схватила ребенка за уши.
– Я хотела, чтобы он встал с первой парты и пересел на свое место на последней парте. Несколько раз делала замечания. Затем взяла его за уши. Мне не нужно было тащить его за уши. Это непедагогично, конечно. Хотела привести его в чувство, – объяснила свои действия воспитатель.
И прокурор, и адвокат, и мать пострадавшего мальчика задавали вопрос, почему Измагамбетова так относилась именно к этому ребенку.
– От руководства садика, от директора Имангалиевой не было поручения так себя вести с ребенком? – спросила мать мальчика.
– Нет, таких указаний не поступало, – последовал ответ.
Отвечая на вопросы адвоката, воспитатель высказала мнение, что под ее руководством мальчик развивался, принимал участие в мероприятиях и на осеннем балу даже рассказал стих. А раньше он этого не делал.
– Не говорите мне, что помогали моему ребенку развиваться! На записях то, что произошло только за семь дней. А что творилось в в остальное время?! – эмоционально высказалась мама мальчика.
Опросить логопеда Алтынай Шугаеву не удалось – ей не с кем было оставить болеющего ребенка. Поэтому суд перешел к опросу свидетеля – дефектолога Гульден Юсуповой. По ее словам, она работает в садике 10 лет, но именно в то время, когда детским учреждением руководила Айнур Имангалиева, ей запретили заходить в помещение, где располагалась группа «Звездочка». В связи с этим у нее не было возможности вести с детьми групповые занятия, проводились только индивидуальные.
– Я подходила к двери группы, и мне выводили детей в «гардеробную» – помещение, где стоят шкафчики и где дети переодеваются. Затем мы шли в кабинет этажом выше. В тот день я пришла за мальчиком, он почему-то был не в группе, а сидел в гардеробной, плакал. Обычно он очень ласковый, а в тот день был агрессивным, вскрикивал, жаловался, не хотел заниматься. Когда время занятия истекло, я повела его обратно в группу. Он не хотел заходить, плакал. Через день я вновь пришла за ним и снова увидела его в гардеробной. Тогда я спросила, почему ребенок уже второй раз находится вне группы. Измагамбетова сказала: «там ему и место», – рассказала дефектолог. Отвечая на вопросы, она сообщила, что не видела, чтобы ребенка били, так как не имела доступа в группу. Синяков и ссадин на ребенке она тоже не видела, но, когда ребенок закрывал голову руками и плакал, она заметила, что уши у него красные.
– Сейчас малыш стал снова посещать детский сад, он успокоился, но в нем остался страх, это чувствуется, – говорит Юсупова.
– Почему логопеду Шугаевой можно было присутствовать в группе, а вам нет? – задала вопрос адвокат потерпевшей стороны.
– Раньше я вела групповые занятия, ведь роль дефектолога в работе с особенными детьми очень важна. Но именно в то время, когда садиком руководила А. Имангалиева, она запретила мне заходить в группу. За время руководства Имангалиевой это уже второй такой случай в этой группе. В первый раз это случилось с другим ребенком и при другом воспитателе, – рассказала Юсупова.
Напомним, что это действительно второй случай, когда воспитатели били детей в группе «Звёздочка». О первом случае «АЖ» сообщал еще в июне 2019 года. Но когда во время онлайн-брифинга 18 декабря 2020 года на вопрос, как руководство системы образования допустило неоднократные факты избиения детей, страдающих задержкой психического и речевого развития, в одной и той же группе одного и того же садика, руководитель городского отдела образования Фаруза Шангереева заявила, что первого случая (летом 2019 года) не было, иначе она была бы в курсе.
– Как же так, как можно было об этом не знать, если я прикрепила видео с избиениями моего ребенка к посту Рашида Тукешева в социальной сети Facebook? – недоумевала после брифинга Жанна Тусупова – мама мальчика, избитого первой воспитательницей в июне 2020 года.
– На записях было видно, что воспитатель била не только моего сына, но и других детей. Однако ее судили только за избиение одного ребенка, – рассказала Жанна Тусупова. Суд над первым воспитателем прошел весной 2020 года – её приговорили к штрафу и 3-летнему запрету заниматься работой, связанной с детьми.
Судебный процесс в отношении второго воспитателя продолжается. Следующее заседание назначено на 23 февраля.
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