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Социум

Стали известны подробности смертельного ДТП со скорой в Актюбинской области

В аварии погиб один человек и еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 11 марта на трассе Актобе-Астрахань, близ поселка Аккемер Мугалжарского района Актюбинской области. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 29-летний водитель автомашины марки Honda ехал из Актобе в сторону города Кандыагаш и столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала в противоположенную сторону. В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что в результате аварии один человек погиб. Травму получила медс
gorod
Стали известны подробности смертельного ДТП со скорой в Актюбинской области
В аварии погиб один человек и еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скорая попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
Скорая попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
ДТП произошло 11 марта на трассе Актобе-Астрахань, близ поселка Аккемер Мугалжарского района Актюбинской области. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 29-летний водитель автомашины марки Honda ехал из Актобе в сторону города Кандыагаш и столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала в противоположенную сторону. В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что в результате аварии один человек погиб. Травму получила медсестра Темирской ЦРБ, находившаяся в скорой. Машина везла в Актобе из района анализы на ПЦР. – Машина ехала в Актобе. С машины скорой привезли 59-летнюю женщина, у нее перелом бедренной кости, состояние средней степени тяжести, она медсестра Темирской районной больницы. Во второй машине пострадали четверо мужчин. 52-летний мужчина – пассажир второй машины был в тяжелом состоянии, умер через 8 часов. Еще один мужчина, ему 29 лет, находится в реанимации, в коме, подключен в аппарату ИВЛ, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. У 27-летнего пациента закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. Одного мужчину с ушибом грудной клетки отправили на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве. Скончавшийся мужчина, и пострадавшие, по словам врачей, жители Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
ДТП скорая

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