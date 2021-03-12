Стали известны подробности смертельного ДТП со скорой в Актюбинской области

В аварии погиб один человек и еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 11 марта на трассе Актобе-Астрахань, близ поселка Аккемер Мугалжарского района Актюбинской области. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 29-летний водитель автомашины марки Honda ехал из Актобе в сторону города Кандыагаш и столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала в противоположенную сторону. В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что в результате аварии один человек погиб. Травму получила медс