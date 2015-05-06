Стало известно еще об одном подростковом суициде в Актобе

Ученица 11 класса школы №18, расположенной в поселке Кирпичный, наложила на себя руки. Она выпила уксус, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru Как рассказали педагоги, трагедия произошла в день президентских выборов, 26 апреля. Четыре дня Дария пролежала в больнице, врачи боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось. В ДВД подтвердили факт суицида. Сейчас по данному инциденту также ведется расследование, сообщили полицейские. По словам бабушки Дарии, родные не знают, по какой причине девочка решилась на самоубийство. Она хорошо училась, н