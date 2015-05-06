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Происшествия Социум

Стало известно еще об одном подростковом суициде в Актобе

Ученица 11 класса школы №18, расположенной в поселке Кирпичный, наложила на себя руки. Она выпила уксус, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru Как рассказали педагоги, трагедия произошла в день президентских выборов, 26 апреля. Четыре дня Дария пролежала в больнице, врачи боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось. В ДВД подтвердили факт суицида. Сейчас по данному инциденту также ведется расследование, сообщили полицейские. По словам бабушки Дарии, родные не знают, по какой причине девочка решилась на самоубийство. Она хорошо училась, н
gorod
Стало известно еще об одном подростковом суициде в Актобе
Ученица 11 класса школы №18, расположенной в поселке Кирпичный, наложила на себя руки. Она выпила уксус, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru
Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru
 Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru Как рассказали педагоги, трагедия произошла в день президентских выборов, 26 апреля. Четыре дня Дария пролежала в больнице, врачи боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось. В ДВД подтвердили факт суицида. Сейчас по данному инциденту также ведется расследование, сообщили полицейские. По словам бабушки Дарии, родные не знают, по какой причине девочка решилась на самоубийство. Она хорошо училась, на пробном ЕНТ набирала 94-96 баллов. Родители Дарии в разводе, она живет с мамой. Напомним, 30 апреля в Актобе с 7 этажа выбросилась ученица 11 класса. Она оставила предсмертную записку, содержание которой полицейские пока не раскрывают по этическим соображениям. Последствиями приёма концентрированной уксусной кислоты являются тяжёлый ожог слизистой оболочки полости рта, глотки, пищевода и желудка; последствия всасывания уксусной эссенции — ацидоз, гемолиз, гемоглобинурия, нарушение свёртываемости крови, сопровождающееся тяжёлыми желудочно-кишечными кровотечениями. Характерно значительное сгущение крови из-за потери плазмы через обожжённую слизистую оболочку, что может вызвать шок. К опасным осложнениям отравления уксусной эссенцией относятся острая почечная недостаточность и токсическая дистрофия печени. Смертельная доза составляет примерно 20 мл.
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