Стало известно, как будут учиться школьники в четвертой четверти

Новое постановление о карантинных мерах вышло 24 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санврача Республики Казахстан Ерлана Киясова, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан» обязаны принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан, а также информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Респуб