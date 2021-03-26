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Социум

Стало известно, как будут учиться школьники в четвертой четверти

Новое постановление о карантинных мерах вышло 24 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санврача Республики Казахстан Ерлана Киясова, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан» обязаны принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан, а также информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Респуб
Дана Рахметова
Стало известно, как будут учиться школьники в четвертой четверти
Новое постановление о карантинных мерах вышло 24 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как будут проходить занятия в школах ЗКО у учеников 1-5 классов
Как будут проходить занятия в школах ЗКО у учеников 1-5 классов
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санврача Республики Казахстан Ерлана Киясова, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан» обязаны принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан, а также информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа». В новом постановлении есть пункты, касающиеся обучения школьников в четвертой четверти. Разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года: – во всех регионах республики: обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек; индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования; – в регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска ("зелёная" и "жёлтая" зоны), обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек; – в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона): обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек; обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов). Также, согласно новому постановлению, медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских вузов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток. Стоит отметить, что ЗКО по-прежнему остается в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Постановление главный санврач

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