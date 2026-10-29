Стало известно, кто возместит ущерб после взрыва котельной в Атырау

В городском акимате заверили, что все убытки, причинённые в результате взрыва, будут возмещены собственником здания.

В Атырау собственник здания торгового центра "Sulpak", в котельной которого произошёл взрыв, полностью возместит причинённый ущерб. Об этом сообщили в городском акиме.

Напомним, сегодня утром, 29 октября, в микрорайоне Авангард-2 произошёл взрыв газовоздушной смеси в котельной, пристроенной к трёхэтажному зданию. В результате взрывной волной были повреждены окна квартир расположенного неподалёку жилого дома, а также два легковых автомобиля.

Один человек пострадал и был доставлен в больницу. По данным облздрава, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили в городском акимате, в настоящее время специалисты приступили к замерам повреждённых окон.

В городском акимате заверили, что все убытки, причинённые в результате взрыва, будут возмещены собственником здания.

- Сейчас проводятся замеры повреждённых оконных конструкций. Их восстановлением займутся две подрядные организации. Собственник здания полностью возместит причинённый ущерб, - сообщили в акимате.

Вопросы, связанные с ликвидацией последствий взрыва и восстановлением повреждённого имущества, находятся на личном контроле акима города Данияра Таханова.

Мадина Джаналиева