Взрыв в Атырау: ударной волной выбило окна в жилом доме, территория усеяна обломками

В Атырау появились кадры с места взрыва котельной в микрорайоне Авангард-2. На видео, снятом очевидцами, видны разрушенные конструкции здания, выбитые окна и разбросанные по территории обломки.

Происшествие произошло утром 29 октября в котельной, пристроенной к трёхэтажному зданию.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, можно увидеть последствия мощной взрывной волны. Часть конструкций котельной разрушена, вокруг разбросаны кирпичи, куски бетона и другие строительные материалы. На месте находятся люди, которые осматривают повреждённое здание и разбирают завалы.

Особенно заметны последствия взрыва на фасаде расположенного поблизости многоквартирного жилого дома. На видео видно, что в нескольких оконных проёмах отсутствуют стёкла, повреждены оконные рамы. Обломки строительных конструкций лежат также во дворе и возле деревьев.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области подтвердили, что в котельной произошёл взрыв газовоздушной смеси. При этом последующего возгорания не было.

По информации ведомства, взрывной волной повреждены окна квартир жилого дома, расположенного всего в 12 метрах от котельной. Кроме того, повреждения получили два легковых автомобиля.

В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали. Информация о состоянии пострадавшего пока не уточняется.

На месте работают спасатели, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Причины взрыва и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мадина Джагалиева