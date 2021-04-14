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Социум

Стало известно, в чем подозревают первого замакима Атырауской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началось главное судебное разбирательство по делу бывших первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, сообщает azh.kz. Фото из архива "МГ" Представитель обвинения, прокурор Нуржан Жангереев зачитал обвинительный акт. – В начале июля прошлого года Атырауская область вышла на первое место в стране по числу заболевших COVID-19, в связи с чем акимат Атырауской области совместно с ТОО “Тенгизшевройл” приняли решение о строительстве в рамках социальной программы
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Стало известно, в чем подозревают первого замакима Атырауской области
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началось главное судебное разбирательство по делу бывших первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, сообщает azh.kz.
По подозрению в получении взятки задержаны первый замакима Атырауской области
По подозрению в получении взятки задержаны первый замакима Атырауской области
Фото из архива "МГ" Представитель обвинения, прокурор Нуржан Жангереев зачитал обвинительный акт. – В начале июля прошлого года Атырауская область вышла на первое место в стране по числу заболевших COVID-19, в связи с чем акимат Атырауской области совместно с ТОО “Тенгизшевройл” приняли решение о строительстве в рамках социальной программы “Игилик” нового больничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары, - зачитал прокурор. 3 августа ТОО “Тенгизшевройл” по результатам проведенного тендера заключило с одним из строительных ТОО договор на сумму 5 млрд 300 млн тенге. В этот период времени первый заместитель акима Атырауской области Таубаев в силу своего служебного положения, будучи осведомлённым о заключении этого договора, достоверно зная о его последующем принятии в эксплуатацию курируемым им управлением строительства Атырауской области, задался целью незаконного личного материального обогащения путём вымогательства взятки в особо крупном размере у руководства подрядчика за оказание содействия в приёмке объекта и “общее покровительство”. При этом, опасаясь  быть уличённым в совершении коррупционного преступления, он решил привлечь в сообщники своё доверенное лицо из числа подчинённых ему по службе – руководителя областного управления строительства Басарова Т.К., который в силу своей должности подписывает акты приёмки в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программы “Игилик”. Ему была отведена роль непосредственного исполнителя. Басаров из корыстной заинтересованности дал своё согласие на участие в вымогательстве взятки у руководства подрядчика, тем самым вступив в предварительный сговор с Таубаевым. В начале августа 2020 года после одного из совещаний, проводившегося  в здании областного акимата с руководителями строительных компаний, Таубаев лично встретился с заместителем директора компании-подрядчика, который фактически руководит деятельностью компании, в том числе по строительству больничного комплекса на 200 коек в г. Кульсары, и потребовал от него взятку в особо крупном размере – 10% от суммы договора. При этом пояснил, что все вопросы, связанные со сроками и условиями передачи взятки необходимо согласовывать с его доверенным лицом Басаровым. В свою очередь замдиректора компании-подрядчика, не желая выполнять противоправные требования Таубаева и Басарова, не выходил с ними на связь. 20 августа 2020 года Басаров вызвал замдиректора к зданию областного акимата для личной встречи. В ходе разговора он путём вымогательства, а именно угроз о проведении проверок объекта управлением государственного архитектурно-строительного контроля и другими учреждениями, потребовал предоставления ранее озвученной Таубаевым взятки. В свою очередь замдиректора, вновь не желая и не имея возможности выполнить противоправные требования Таубаева и Басарова о даче им взятки в размере 10% от суммы договора, попросил последнего организовать встречу с Таубаевым для обсуждения вопросов по снижению суммы взятки». Как далее следует из обвинительного акта, 21 августа вечером Таубаев и Басаров встретились с замдиректора в одном из ресторанов Атырау. На этот раз речь шла о 7% от уже полученного подрядчиком аванса от ТШО (2 млрд 650 млн тенге), что составляет 185 млн 500 тысяч тенге, и в дальнейшем о такой же доле от оставшейся суммы контракта. Замдиректора попросил время для сбора этих средств. А 2 сентября он обратился с заявлением в Агентство РК по противодействию коррупции. В тот же день против Таубаева и Басарова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 366 УК РК «Покушение на получение взятки в особо крупном размере» и получена санкция суда на проведение негласных следственных действий (прослушка). Далее в обвинительном акте говорится, что после этого замдиректора трижды (6, 7 и 10 сентября) встречался с Таубаевым в его служебном кабинете – в ходе этих встреч оговаривались  условия и сроки передачи взятки. На последней встрече предприниматель уведомил Таубаева о своей готовности передать ранее оговорённую сумму в размере 185,5 млн тенге в этот же день. Сразу после этого Таубаев вызвал к себе Басарова и поручил ему забрать  деньги. Затем Басаров позвонил предпринимателю и договорился о встрече с ним во дворе своего дома по проспекту Сатпаева. Через небольшое время встреча состоялась, и Басаров получил от предпринимателя чёрную сумку, внутри которой находилось около 424 тысяч долларов и 5 миллионов тенге, причём большая часть долларов была «куклой», приготовленной антикоррупционщиками. Они и взяли Басарова на месте с поличным. – Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого Таубаева, является наличие у него малолетних детей; обстоятельством, отягощающим ответственность – то, что он нарушил принятую им присягу. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого Басарова, является наличие у него малолетних детей; отягощающих обстоятельств не имеется, – сказал прокурор Жангереев. Затем он привёл список имеющихся у стороны обвинения доказательств, среди которых протокол химической обработки денежных средств, переданных Басарову; протокол личного обыска Басарова, в ходе которого были обнаружены вышеуказанные денежные средства; заключение фонологической экспертизы, подтверждающее подлинность голосов Таубаева и Басарова при телефонных и личных разговорах между ними, а также с самим предпринимателем; видеозапись с камер наблюдения ресторана, где 21 августа прошлого года встретились Таубаев, Басаров и предприниматель;  переписка между Таубаевым и Басаровым в мессенджере WhatsАpp и др. Напомним, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления  строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Позже адвокат заместителя акима Игорь Вранчев прокомментировал задержание чиновника. Сам Нурлан Таубаев опроверг свою причастность к совершению коррупционного преступления.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
суд прокурор замакима

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