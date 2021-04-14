Стало известно, в чем подозревают первого замакима Атырауской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началось главное судебное разбирательство по делу бывших первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, сообщает azh.kz. Фото из архива "МГ" Представитель обвинения, прокурор Нуржан Жангереев зачитал обвинительный акт. – В начале июля прошлого года Атырауская область вышла на первое место в стране по числу заболевших COVID-19, в связи с чем акимат Атырауской области совместно с ТОО “Тенгизшевройл” приняли решение о строительстве в рамках социальной программы