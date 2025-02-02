Станцию скорой помощи за 4,6 млрд тенге строят в Актау

Строительство идет за счет возвращенных активов, пока готово только 10% объекта.

В Актау строят новую станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тысяч выездов в год. Стоимость социально значимого объекта 4,6 миллиарда тенге. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Строительство идет за счет возвращенных активов, пока готово только 10% объекта. Строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 гектара в 34А микрорайоне. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.

— Общая стоимость проекта оценивается в 4,8 миллиарда тенге. Часть средств в размере 100 миллионов тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику, — сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Уточняется, что в Актау живёт 200 тысяч человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет здесь появилось 10 новых микрорайонов.

В правительстве отметили, что из специального фонда выделили 55,2 миллиарда тенге на строительство важных социальных объектов. Среди них — школы, спортивные комплексы, больница, общежитие и детские сады. Также идёт строительство соцобъектов в Аркалыке, Астане и Алматы.