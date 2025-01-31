Бектенов предложил объединить усилия стран ЕАЭС для развития ИИ

По словам Олжаса Бектенова, Казахстан активно развивает цифровую инфраструктуру, а в 2025 году в Астане начнет работу международный центр ИИ Alem.ai, который объединит IT-компании, лаборатории, стартапы и образовательные программы.

По информации «24KZ», мероприятие прошло в рамках цифрового форума Digital Almaty. глава кабмина отметил, что это позволит создать единую экосистему компетенций и повысить конкурентоспособность региона в глобальном технологическом пространстве.

По словам Олжаса Бектенова, Казахстан активно развивает цифровую инфраструктуру, а в 2025 году в Астане начнет работу международный центр ИИ Alem.ai, который объединит IT-компании, лаборатории, стартапы и образовательные программы.

– Мировые лидеры IT-индустрий объединяются и совместно реализуют свои проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок. Цифровая трансформация становится ключевым направлением развития стран ЕАЭС, а технологии ИИ открывают новые возможности в медицине, биотехнологиях, фармакологии и спортивной сфере, – сказал он.

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации солидарен с иностранным коллегой:

– Только обладая собственными разработками по всем этим направлениям, наши государства смогут динамично развиваться, укреплять национальные экономики, повышать качество жизни граждан, также конкурировать. Это важно быть независимо от чужих технологических решений. В России мы очень серьезно занимаемся этими вопросами, готовы делиться своим опытом.

Участники подчеркнули, что развитие искусственного интеллекта требует совместных усилий всех стран ЕАЭС. Создание благоприятной экосистемы, инвестирование в человеческий капитал, совершенствование цифровой инфраструктуры и формирование правовой базы станут основными приоритетами на ближайшие годы.

Ранее Ерболат Досаев ознакомился с инновационными разработками на форуме Digital Almaty.

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