Стандарт полицейского Казахстана разработали в МВД

В предлагаемом документе указаны требования к личным качествам и профессиональным навыкам полицейского, сообщает informburo.kz Министерство внутренних дел разработало стандарт полицейского Казахстана. Проект стандарта представили для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Стандарт "призван содействовать укреплению имиджа полицейского и доверия граждан к полиции". Как отмечается в документе, современный полицейский – это: - патриот своей страны, всецело преданный службе; - профессионал, обеспечивающий защиту законных интересов граждан, общества и государства в целом, руководствующийся п