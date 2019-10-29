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Социум

Стандарт полицейского Казахстана разработали в МВД

В предлагаемом документе указаны требования к личным качествам и профессиональным навыкам полицейского, сообщает informburo.kz Министерство внутренних дел разработало стандарт полицейского Казахстана. Проект стандарта представили для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Стандарт "призван содействовать укреплению имиджа полицейского и доверия граждан к полиции". Как отмечается в документе, современный полицейский – это: - патриот своей страны, всецело преданный службе; - профессионал, обеспечивающий защиту законных интересов граждан, общества и государства в целом, руководствующийся п
Кристина Кобина
Стандарт полицейского Казахстана разработали в МВД
В предлагаемом документе указаны требования к личным качествам и профессиональным навыкам полицейского, сообщает informburo.kz
Министерство внутренних дел разработало стандарт полицейского Казахстана. Проект стандарта представили для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Стандарт "призван содействовать укреплению имиджа полицейского и доверия граждан к полиции". Как отмечается в документе, современный полицейский – это: - патриот своей страны, всецело преданный службе; - профессионал, обеспечивающий защиту законных интересов граждан, общества и государства в целом, руководствующийся принципами законности, справедливости и беспристрастности. Согласно проекту стандарта, для успешного выполнения возложенных задач полицейскому необходимо обладать следующими личными качествами: - дисциплинированность и пунктуальность; - решительность и смелость; - исполнительность; - выносливость; - развитое чувство долга и справедливости; - порядочность, честность и принципиальность; - ответственность и добросовестность; - самообладание и выдержка; - человечность; - вежливость; - стрессоустойчивость; - коммуникабельность; - стремление к самосовершенствованию; - самокритичность. В профессиональной деятельности полицейскому, по мнению МВД, "необходимо знать и умело применять на практике требования нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность, обладать навыками ведения служебной документации и в сфере информационных технологий, грамотно планировать и выполнять служебные задачи, рационально, эффективно использовать служебное время". Согласно документу, в профессиональной деятельности казахстанскому полицейскому следует - решительно пресекать правонарушения, осуществлять справедливые и понятные окружающим действия, исключающие нарушения законности и ущемление прав граждан, в том числе задержанных и арестованных; - действовать честно, беспристрастно, решительно противодействовать проявлениям коррупции; - соблюдать конституционные права граждан о неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени; - проявлять вежливость и тактичность при общении с гражданами, особенно детьми, женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми людьми, чутко и объективно относиться к их обращениям и заявлениям, оказывать необходимую помощь, в том числе первую медицинскую; - излагать свои замечания и требования в корректной и убедительной форме, проявляя выдержку и самообладание; - уметь разрешать конфликтные ситуации. В документе отмечается, что при общении с гражданами со стороны полицейского недопустимы высказывания и действия дискриминационного характера, угрозы, оскорбительные выражения или реплики, высокомерный тон, грубость, заносчивость, некорректность, предъявление неправомерных обвинений, использование ненормативной и жаргонной лексики, а также действия, препятствующие нормальному общению. Стандартом также определены функции полицейского, наделённого полномочиями руководителя. В частности, он должен точно определять задачи и объём служебных полномочий своих подчинённых, передавать им профессиональные знания и практический опыт работы, обеспечивать их социально-правовую защиту и так далее. Публичное обсуждение проекта продлится до 8 ноября 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полицейский

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