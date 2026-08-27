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Социум

Статистика инфекций в ЗКО: в регионе растет заболеваемость корью и коклюшем

Также в области зафиксирован рост случаев паразитных инфекций.
Кристина Кобина
Статистика инфекций в ЗКО: в регионе растет заболеваемость корью и коклюшем
Фото из архива "МГ"

Как рассказала на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гулдана Кереева, в целом за семь месяцев 2026 года обстановка в Западно-Казахстанской области сохраняется стабильной. На территории региона за этот период не зафиксировано случаев чумы, холеры, бешенства, туляремии, сибирской язвы, а также брюшного тифа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается спад по ряду заболеваний: ОРВИ - меньше на 24 317 случаев (26,69%),  ветряная оспа - сокращение на 1 614 случаев (54%), грипп - реже на 157 случаев.

По словам Гулданы Кереевой, зафиксирован подъем по некоторым другим позициям:

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  • Паразитарные инфекции: лямблиоз (+12), аскаридоз (+5) и эхинококкоз (+5).
  • Воздушно-капельные инфекции: коклюш (+30) и корь.

- За 7 месяцев 2026 года в области зарегистрировано 298 случаев кори, в то время как годом ранее за тот же период было выявлено всего 18 случаев. Главная причина роста - отсутствие своевременной вакцинации у подавляющего большинства заболевших, - отметила спикер. 

География распространения кори:

  • Уральск - 252 случая;
  • Район Байтерек - 15 случаев;
  • Бурлинский район - 10 случаев;
  • Теректинский район - 9 случаев;
  • Казталовский район - 4 случая;
  • Каратобинский, Сырымский и Жангалинский районы - по 2 случая;
  • Шынгырлауский район - 1 случай.

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