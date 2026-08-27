Статистика инфекций в ЗКО: в регионе растет заболеваемость корью и коклюшем

Как рассказала на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гулдана Кереева, в целом за семь месяцев 2026 года обстановка в Западно-Казахстанской области сохраняется стабильной. На территории региона за этот период не зафиксировано случаев чумы, холеры, бешенства, туляремии, сибирской язвы, а также брюшного тифа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается спад по ряду заболеваний: ОРВИ - меньше на 24 317 случаев (26,69%), ветряная оспа - сокращение на 1 614 случаев (54%), грипп - реже на 157 случаев.

По словам Гулданы Кереевой, зафиксирован подъем по некоторым другим позициям:

Паразитарные инфекции: лямблиоз (+12), аскаридоз (+5) и эхинококкоз (+5).

Воздушно-капельные инфекции: коклюш (+30) и корь.

- За 7 месяцев 2026 года в области зарегистрировано 298 случаев кори, в то время как годом ранее за тот же период было выявлено всего 18 случаев. Главная причина роста - отсутствие своевременной вакцинации у подавляющего большинства заболевших, - отметила спикер.

География распространения кори: