- Установлен 31-летний подозреваемый, нанесший ранения. Он также с ранениями доставлен в больницу Уральска, - информировали в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 13:22 в травмпункт Центральной районной больницы в посёлке Чапаево Акжайыкского района доставили пострадавшую от нападения 27-летнюю женщину. Она получила проникающие ножевое ранение в брюшную полость (внутренние органы не повреждены) и колото-резанные раны грудной клетки и шеи.

Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 со ссылкой на статью 24 УК РК "Покушение на убийство".

В управлении здравоохранения ЗКО подтвердили, что потерпевшая работает в районной больнице статистиком. О состоянии раненных пообещали сообщить позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.