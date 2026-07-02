Ставки по ипотеке в Казахстане привяжут к размеру первоначального взноса: принято постановление

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

В Казахстане внедряют дифференцированный подход к расчету предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по жилищным займам. Стоимость ипотеки теперь будет напрямую зависеть от коэффициента LTV (соотношение суммы кредита к стоимости залога). Соответствующее постановление приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно принятому документу, предельные ставки распределятся следующим образом:

До 20% — если показатель LTV составляет 0,7 и менее (при более высоком первоначальном взносе);

До 25% — если показатель LTV превышает 0,7 (при низком первоначальном взносе).

Что такое LTV и почему это важно?

Коэффициент LTV отражает долю заёмных средств в стоимости недвижимости. Чем выше размер первоначального взноса, который вносит покупатель, тем ниже значение LTV и, соответственно, меньше кредитный риск для банка. Новая система призвана стимулировать заёмщиков вносить более крупные суммы на старте, тем самым снижая долговую нагрузку.

Отметим, что до начала 2027 года по ипотечным займам продолжит действовать единый предельный размер ГЭСВ на уровне 25%. По остальным видам банковских продуктов параметры останутся без изменений.

Примечательно, что ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов анонсировал возможный переход на дифференцированные ставки уже с 1 июля 2026 года, однако окончательные сроки были сдвинуты на начало 2027 года.