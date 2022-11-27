Стая бродячих собак на детской площадке напугала уральцев

Около десяти особей бродили во дворе многоэтажек в центре города, передает портал "Мой ГОРОД". dR4H9Hrcw88 В редакцию "МГ" обратились жители дома №60 по улице Мухита. Люди пожаловались, что уже несколько дней вблизи их дома разгуливает стая бродячих собак. - Сегодня ребенок вышел погулять на улицу, но быстро вернулся. Говорит, что испугался собак на улице. Псы уже на детской площадке бродят. Страшно за детей, - говорит жительница дома Евгения. Кстати, около месяца назад на жительницу Уральска напали бродячие псы, к счастью, ранений удалось избежать благодаря прохожим. Ранее руководитель отдела