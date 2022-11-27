- Сегодня ребенок вышел погулять на улицу, но быстро вернулся. Говорит, что испугался собак на улице. Псы уже на детской площадке бродят. Страшно за детей, - говорит жительница дома Евгения.Кстати, около месяца назад на жительницу Уральска напали бродячие псы, к счастью, ранений удалось избежать благодаря прохожим. Ранее руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщал, что с начала года в Уральске отловили 2 500 бездомных животных. Из них 2 060 кошек и собак прошли стерилизацию и вернулись на улицы города. 440 животных подлежали усыплению. Проблема с бродячими животными в нашей стране существует давно. С принятием закона «Об ответственном обращении с животными» охота и уничтожение бездомных собак запрещены. Сейчас усыплению подлежат только агрессивные псы. Власти должны отлавливать бездомных собак, чипировать, стерилизовать и отпускать на волю. Защитники животных же напоминают, что собака бывает кусачей только от жизни собачей. Если отпущенных псов не кормить, они, как и любые живые существа, на голодный желудок будут агрессивными. Стоит отметить, что закон также должен защищать животных от негуманного отношения. Но и тут провал. Дела о жестком обращении чаще всего закрывают или же назначают живодёрам минимальное наказание. Стоит вспомнить последний случай в Актау. Лишь благодаря вмешательству известного адвоката возможно будет пересмотрен приговор в отношении мужчины, который прыгнул на голову кошке. Животное страдало несколько дней, после чего, несмотря на старания ветеринаров, скончалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами
Стая бродячих собак на детской площадке напугала уральцев
Около десяти особей бродили во дворе многоэтажек в центре города, передает портал "Мой ГОРОД". dR4H9Hrcw88 В редакцию "МГ" обратились жители дома №60 по улице Мухита. Люди пожаловались, что уже несколько дней вблизи их дома разгуливает стая бродячих собак. - Сегодня ребенок вышел погулять на улицу, но быстро вернулся. Говорит, что испугался собак на улице. Псы уже на детской площадке бродят. Страшно за детей, - говорит жительница дома Евгения. Кстати, около месяца назад на жительницу Уральска напали бродячие псы, к счастью, ранений удалось избежать благодаря прохожим. Ранее руководитель отдела