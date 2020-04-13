Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 13 апреля около 10.00 на пульт "101" поступило сообщение о том, что из дома по улице Сабирова поселка Таскала идет дым. Оказалось, что в результате нарушений мер безопасности при использовании бытового газа произошел хлопок газовоздушной смеси в отопительной печи жилого дома. Со слов владельца, дома при сильном ветре потух газ в отопительной печи. Не убедившись в отсутствии излишнего газа в печи, хозяин решил разжечь печь заново и через окошко в печи поднес источник открытого огня, в результате чего чего и произошел хлопок, от которого разрушился боров отопительной печи. К счастью, жертв и пострадавших нет. – Каждый человек в определенной степени имеет представление о взрывоопасных предметах. Между тем многие не знают или забывают, что сжиженный газ – это фактически тоже взрывчатое вещество. И даже более опасное, потому что находится в каждой квартире и доступно каждому человеку. Нарушение правил использования этого вида топлива может привести к беде. Некоторые попадают в подобную ситуацию по своей беспечности, легкомыслию. Бывает и так, что люди самостоятельно переносят газовое оборудование, используют резиновые шланги в системах снабжения газом, прибегают к недопустимым способам, тем самым, нарушая обязательные требования пожарной безопасности. Опасность взрыва газа подстерегает и самых добропорядочных граждан. Поставили кастрюлю с водой на газовую плиту, отвлеклись и уснули. Вода закипела, залила конфорку. Дальше дело случая, - рассказал Ерлан Турегелдиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.