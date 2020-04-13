Из них были отобраны 100 военнообязанных на специальные сборы для обеспечения общественной безопасности в условиях карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 300 военнообязанных добровольцев обратились в военные подразделения Актобе В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, первый заместитель Нуржауган Калауов, руководители соответствующих госорганов. Глава региона ознакомился с подготовкой и оснащением территориальных подразделений, осмотрел спецтехнику. - Глава государства использует все ресурсы, чтобы страна вернулась к нормальной жизни, принимаются все меры в целях обеспечения здоровья и благополучия казахстанцев. Отрадно, что немало граждан готовы рисковать своим здоровьем и помочь родной стране в это непростое время. Действия всех граждан, которые хотят добровольно служить Родине, должны служить примером для других, - подчеркнул Ондасын Уразалин. После указания главы региона приступить к выполнению поставленных задач бригада территориальной обороны и личный состав ДЧС начали проводить дезинфекционные работы. По словам помощника акима Актюбинской области по делам обороны и безопасности Адильбека Култаева, в в местные военные отделения обратились почти 300 добровольцев, из них были отобраны 100 человек, прошедших специальную подготовку и пригодных по состоянию здоровья. При необходимости количество лиц, привлекаемых к воинской службе, будет увеличено. Военнообязанные будут участвовать в проведении дезинфекционных мероприятий, совместно с сотрудниками полиции обеспечивать общественный порядок, решать другие вопросы, возникающие в процессе поддержания чрезвычайной ситуации. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 961, вылечились 99 человек, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.