По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем +16, ночью -2. В Атырау без осадков, днем 16 градусов тепла, ночью +2. В Актобе дождь, днем +8, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В Актау переменная облачность, днем 15 градусов выше нуля, ночью +8.