Карантин продлили до 30 апреля, а в условия режима ЧП были внесены изменения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Поход в аптеки и магазины в радиусе 2 км от дома: как уральцы будут жить на карантине Сегодня, 13 апреля, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, в котором приняли участие аким Уральска Абат Шыныбеков, заместитель начальника местной полицейской службы ДП ЗКО Мирхат Аженов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Мухамгали Арыспаев. Абат Шыныбеков отметил, что с 8 апреля в Уральске ограничено движение личного автотранспорта с 21.00 вечера до 06.00 утра. - По решению областного оперативного штаба недавно был запущен сайт stopcovid.kz, на котором предоставлена полная информация по правилам и положениям, которые необходимо соблюдать во время карантина, - пояснил градоначальник. Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что карантин продлен до 30 апреля 2020 года и в условия режима были внесены следующие изменения:
  • Передвижение от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы для тех организаций, деятельность которых внесена в список деятельности отраслей утвержденным оперативным штабом ;
  • Запрещено передвижение на территории города или района ЗКО несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;
  • Запрещено передвижение на территории города или района ЗКО лицам от 65 лет и старше, с обеспечением им на дом продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости (их обеспечат волонтеры);
  • До 30 апреля приостановить деятельность всех организаций и предприятий независимо от форм собственности, за исключением списка разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию;
Кстати, чтобы узнать, есть ли ваше предприятие в списке, нужно перейти на сайт и внести свой БИН, либо ИИН, если у вас ИП. После этого появится информация, разрешено ли вам работать во время карантина. Заявку можно подать повторно, но только если обосновать причину того, почему ваше предприятие должно получить разрешение на работу.  Как стало известно, на сегодняшниц день заявки подали 7338 работодателей, разрешение на работу выдано только  1732 предприятиям, отказано 1959 организациям. Остальные заявки находятся на рассмотрении. Мирхат Аженов дополнил, что в период карантина по области организовано патрулирование сотрудников, которые проводят разъяснительную работу с населением и проводят проверочные мероприятия по передвижению граждан. - При поверке особое внимание уделяется на отдаленное нахождение от места проживания. До сегодняшнего дня представлялись справки, теперь разработана электронная база, по которой всех будет  проверять. То есть, если сведения отсутствуют в базе, то нарушителя привлекут по статье 478 КоАП РК "Действия провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения", - пояснил Мирхат Аженов. Стоит отметить, что на сегодняшний день за нарушения режима ЧП к административной ответственности было привлечено 287 человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 979, вылечились 99 человек, умерли - 12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.