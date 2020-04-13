Ночью 13 апреля в Казахстане подтвердили сразу 112 случаев заражения Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Число зараженных коронавирусной инфекцией в ЗКО достигло 11 По информации оперативного штаба, 13 апреля 23.40 ( по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в г. Нур – Султан – 3, в г. Алматы – 99, в Карагандинской области – 1, в Алматинской области – 1, в Акмолинской области – 2, в Западно – Казахстанской области -2, в Туркестанской области – 1, в Атырауской области – 3. Всего в стране подтверждены 1091 случаев регистрации коронавируса, из них: - в Алматы – 271, - в Нур-Султане – 260, - Кызылординская область - 119, - Карагандинская область - 77, - Акмолинская область - 73, - Атырауская область - 62, - Жамбылская области - 46, - Туркестанская область - 44, - в Шымкенте - 38, - СКО - 26, - Алматинская область - 22, - Актюбинская область - 11, - Мангистауская область - 10, -  ЗКО - 11, - Павлодарской области - 10, -  ВКО - 8, - Костанайская область - 3. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.