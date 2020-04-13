Полицейские оцепили дом №108/5 по улице Мункеулы,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Полицейские натянули сигнальную ленту вокруг дома № 108/5 по улице Мункеулы 13 апреля ближе к полуночи. Там же работают санврачи в защитных костюмах. По предварительной информации, скорая помощь забрали женщину с детьми. Стоит отметить, что видео и фото оцепления дома быстро распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Другие подробности выясняются. Вчера, 12 апреля оцепли двор дома №16/2 в микрорайоне Строитель. Как стало известно, в этом доме живёт медсестра, которая работает в просторном стационаре на Кумыске. У нее был выявлен коронавирус. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля в стране подтверждены 1091 случаев регистрации коронавируса. Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Девятиэтажный дом оцепили в Уральске (фото) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА