Как сообщили в ДЧС ЗКО, 12 апреля в результате порывистого ветра сорвало и деформировало кровли крыш на зданиях в Таскалинском и Жанибекском районах. - 12 апреля в 10 километрах от поселка Камысты Жанибекского района, на здании РГП на ПХВ «Западводхоз», в результате сильного ветра произошел срыв кровли на площади 205 квадратных метров. Также в поселке Жанибек, сорвало 80 квадратных метров кровли в кафе "Нур". В поселке Чижа, Таскалинского района, в Доме культуры КГУ «Аппарат акима Чижинского с/о» была деформирована кровля крыши на здании площадью 300 квадратных метров, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что погибших и пострадавших от ветра нет.