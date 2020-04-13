Соответствующий лот появился на сайте электронных торгов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске городской парк хотят передать в частные руки Фото из архива "МГ" Торги по передаче в доверительное управление без права выкупа назначены на 24 апреля 2020 года. Согласно тендерным условиям, владелец должен будет сохранить профиль деятельности парка, а также благоустроить территорию и приобрести необходимую технику для уборки снега и вывоза мусора с территории парка. Кроме того, по условиям торгов новый управленец должен построить подъездные пути, установить туалеты для посетителей и заменить освещение. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 3,5 млн тенге. Городской парк культуры и отдыха в Уральске является одним из старейших парков в Казахстане. Он был заложен в 1840 году как общественно-войсковой сад. На сегодняшний день его площадь составляет почти 24 га. Стоит отметить, что парк уже пытались передать в частные руки. В  2014 году утвержден перечень организации коммунальной собственности, подлежащих приватизации, и согласно данному перечню, парк должны были выставить на торги в 2016 году. Однако тогда благодаря общественности, которая выступила против его передачи, парк оставили в собственности государства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    