215 работникам выплачено 22,6 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По поручению президента РК Касыма-Жомарта Токаева, госкомиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к зарплате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. В регионе на сегодняшний день медработникам выплачены надбавки в размере 22,6 млн тенге. Согласно приказу министра здравоохранения надбавка будут осуществляться за непосредственное участие работников в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом по 3 группам риска из расчета за фактически отработанный период, начиная с 1 марта 2020 года. В ЗКО за март задействованным 215 медицинским работникам выплачено 22,6 млн. тенге. Среди них 23 сотрудникам по «очень высокому риску», 101 сотруднику по «высокому риску» и 91 сотруднику по «среднему риску». Напомним, о выплате надбавки сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на селекторном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК 30 марта. По его словам, госкомиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом.    