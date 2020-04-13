В стране это уже 12 случай с летальным исходом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Младенец скончался в реанимации в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Погибшим оказался 84-летний житель Акмолинской области. Тем самым в стране зарегистрированы 12 случаев смерти пациентов от коронавирусной инфекции. Между тем,  на 13.30  13 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в г. Нур-Султан – 4, в Восточно – Казахстанской области – 1, в Северо – Казахстанской области – 1. Всего в стране подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 257, Алматы – 172, Кызылординской области - 119, Карагандинской области - 76, Акмолинской области - 71, Атырауской области - 59, Жамбылской области - 46, Туркестанская область - 43, г. Шымкент - 38, СКО - 26, Алматинской области - 21, Актюбинской области - 11, Мангистауской области - 10, Павлодарской области - 10, ЗКО - 9, ВКО - 8, Костанайской области - 3. Кроме этого, сообщается о 10 выздоровевших пациентах.  Ими являются пять жителей города Нур-Султан, трое жителей Атырауской области, один житель Кызылординской области и один житель Мангистауской области. Всего в Казахстане от опасной инфекции смогли выздороветь 110 человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании