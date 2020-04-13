Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в области зарегистрировано свыше 600 тысяч голов КРС; 190 тысяч голов лошадей; 1,2 млн голов овец и коз; 1,5 млн голов птицы. Как рассказал заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, природно-климатическое расположение нашей области благоприятно для развития отрасли животноводства, в регионе стабильно развивается животноводство, растет поголовье скота и производство продукции. – Всем известно, что порода КРС казахской белоголовой, кушумская порода лошадей, едильбаевская и мясо-шерстная акжайыкская породы овец вышли из нашего региона. В настоящее время в области имеются откормочные площадки на 32 тысячи голов КРС оборудованные современной инфраструктурой, в том числе в 2019 году введены две откормочные площадки, каждая из которых рассчитана на пять тысяч голов, - рассказал Мухтар Манкеев. Стоит отметить, что в 2019 году из нашего региона экспортировали более шести тысяч тонн мяса крупно рогатого и мелко рогатого скота, тем самым регион вышел на второе место по республике. – Хочу сразу сказать, что это очень высокий показатель, который мы сегодня берем за базу. Мы видим, что потенциал развития экспортной продукции для сельхозпредпринимателей ЗКО очень высокий. За границей наше мясо ценится как экологически чистая продукция. Наши предприниматели экспортируют мясо по стандартам "Halal" в такие страны, как Иран, Китай, Россия, Афганистан, ОАЭ. Но нам нужно повышать производительность, так как спрос на наше мясо очень высокий. К сожалению, сейчас мы не можем закрыть весь спрос. Поэтому нам нужно работать в этом направлении, - заявил Мухтар Манкеев. Замакима региона отметил, что в этой связи очень важен вопрос переработки сырья и экспорта готовой продукции с полным использованием нашего экспортного потенциала. – Для этого мы приступаем к реализации проектов по созданию предприятий по производству продукции, отвечающих современным требованиям. В этом направлении в 2020-2021 году в сфере сельского хозяйства запланировано реализовать восемь крупных инвестиционных проектов на общую сумму 30 млрд тенге. Это два тепличных комплекса, две молочно-товарные фермы, расширение откормочной площадки, цех по переработке шкур, откормочная площадка и фрукто-овощехранилище, - добавил Мухтар Манкеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.