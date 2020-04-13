Всего полицейскими пресечено 325 фактов нарушений режима ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре блокпоста установили на въездах в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что на 13 апреля в области стражами порядка пресечено 325 фактов нарушений режима ЧП, из них по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП" - 298 нарушений, в том числе 63 человека подвергнуты аресту, наложено 117 штрафов, 60 предупреждений, 7 прекращено, 51 материала направлено в суд. В основном нарушают режим ЧП владельцы продуктовых магазинов, которые работают больше установленного срока, то есть после 20.00. Таких нарушений выявлено более 100, все они привлечены к административной ответственности. - По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" выявлено 27 нарушений, в том числе наложено 14 штрафов, 12 арестов и один материал направлен в суд. Имеют место факты незаконного объезда блокпостов гражданами, таких нарушений выявлено 16, в том числе 4 человека арестованы, наложено 2 штрафа и 10 материалов направлены в суд. К примеру, 12 апреля на улице Кисилева был остановлен 24-летний актюбинец, который нарушил п.6 ст.476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП". Специализированным административным судом он оштрафован на 10 МРП (27 780 тенге), - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Департамент полиции просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 972, вылечились 99 человек, умерли - 11. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.