Сегодня, 13 апреля, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, в каком случае студенты и мамы в декрете могут получить 42 500 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Биржан Нурымбетов отметил, что студенты - это совершеннолетние граждане нашей страны.
- У нас по трудовому кодексу можно работать с 16 лет. Независимо от того, получает он стипендию или нет, мы на это смотреть не будем. Они могут работать, им никто не запрещает. Большинство молодых людей, студентов так и делают, работают официально или подрабатывают неофициально, в ресторанах работают и продавцами, развозчиками пиццы, любая работа, - сказал министр труда на брифинге.
Он отметил, что порядок и условия выплат для студентов такие же, как и для остальных казахстанцев.
- Поэтому для вас, студентов, такой же порядок, как и для всех. То есть вы для себя сегодня решаете. Если вы зарабатывали до ЧП деньги, потом их потеряли, значит вы имеете право моральное. За вас платили социальные отчисления, или же вы сейчас заплатили единый совокупный платеж как неформально занятый, значит у вас уже есть юридическое право. Поэтому вы можете подавать, - пояснил он.
Министр труда принёс извинения за возможные задержки выплат 42 500 тенге и объяснил это тем, что на сегодняшний день поступило очень много заявок.
- Поступило 4,9 млн заявок от 3,7 млн граждан, часть из них дублируется. На сегодняшний день выплату получили почти 1,8 миллиона казахстанцев. На это из госфонда выделили свыше 75 миллиардов тенге, - сообщил министр.
После чего Биржан Нурымбетов рассказал, как могут получить 42500 мамы в декрете, если их ребенок не достиг 3-летнего возраста.
- До одного года вне зависимости, работала женщина или нет, мы выплачиваем государственное пособие по уходу за ребенком. Если ребенку уже больше одного года, если женщина вышла из компании в декрет и сейчас не может вернуться обратно на работу, тут есть отличие, за них не может заплатить работодатель ЕСП, потому что она год сидела с ребенком. Для них мы делаем исключение, вы можете себя зарегистрировать как самозанятые. Если человек действительно занимался официально или же не официально чем-то: пекли на дому, продавали - и вы потеряли эти доходы, зарегистрируйте себя как самозанятые, - объяснил министр. - И до этого за день заплатите ЕСП, и вы получите 42500.
Биржан Нурымбетов пояснил, если у мамы в декрете есть два ребенка: один из них ещё не достиг одного года, а второй не достиг трех лет, то уже 42500 она получить не сможет, так как получает пособие по уходу за ребенком.
