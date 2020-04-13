В Восточно - Казахстанской области зарегистрирован 1 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что умерший пациент был 1979 года рождения. Стоит отметить, что это 11 летальный случай в Казахстане. Ранее летальные случаи были зафиксированы в Шымкенте, Алматы, Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 972, вылечились 99 человек. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.