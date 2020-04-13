10 апреля общественники специальной мониторинговой группы при департаменте антикоррупционной службы совместно с транспортной инспекцией и отдела ЖКХ и автомобильных дорог города Актобе провели мониторинг движения пассажирских автобусов в городе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Мониторинг проводился в период с 7 до 9 часов первого половины дня, где несомненно наблюдается огромное количество жителей, пользующихся общественным транспортом.

Как показал совместный мониторинг, жители жилого массива «Нур-сити», численность которого превышает 40 000 человек, в утренние часы выхода на работу сталкиваются с проблемами недостаточного количества общественного транспорта.

- По наблюдениям общественников выделенные автобусы в количестве 5 единиц не достаточны для перевозки граждан из густонаселенного района. Автобусы перевозят пассажиров в условиях полной загруженности, соответственно риск распространения инфекции возрастает. В ходе мониторинга по просьбе членов специальной мониторинговой группы, представитель отдела ЖКХ и автомобильных дорог провел ряд телефонных переговоров с начальником эксплуатации ТОО «ПАТП г. Актобе», - сообщили в антикоррупционной службе Актюбинской области.

Однако на просьбу о необходимости выделения дополнительных автобусов в жилой массив «Нур-сити», он получил отказ в силу того, что отсутствует экономическая выгода.

- Полагаем, что в условиях режима ЧП здоровье наших граждан важнее какой-либо экономической выгоды. Надеемся, что руководство предприятия поддержат наших жителей в столь трудные времена. По итогам мониторинга городским властям будем рекомендовать о принятии мер по увеличению количества автобусов в утренние и вечерние часы, по маршрутам густонаселенных районов города Актобе, - отметила руководитель СМГ Таттыгуль Талаева.

В свою очередь, региональная специальная мониторинговая группа призывает граждан к соблюдению ограничений ради общего блага.