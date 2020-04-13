Это девятый случай заболевания коронавирусной инфекцией в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что пациентка 49 лет, она работает медицинской сестрой в провизорном стационаре в Кумыске. Выявлена при обследовании, согласно постановлению, как медработник с повышенным риском заражения COVID-19.
По результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19.
В настоящее время пациентка госпитализирована в областную инфекционную больницу. Начато лечение в соответствии с утвержденным протоколом. На данный момент ее состояние удовлетворительное.
- Также сообщаем, что в ходе эпидрасследования по месту работы определены 7 человек как близкие контактные. Результаты обследования на COVID-19 у шестерых отрицательный, 1 в работе. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. В квартире, подъезде и на прилегающей территории дома проведена заключительная дезинфекция специалистами филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по ЗКО. Подъезд дома, где проживала пациентка одна, будет на карантине. Просим всех жителей отнестись с пониманием и не нарушать карантинный режим, - сообщил Мухамгали Арыспаев.
По его словам, в подъезде дома, где проживает женщина, и во дворе дома проведена дезинфекция. На подъезд дома в микрорайоне Строитель, где проживает женщина, наложен карантин. Кроме того, карантин наложен на провизорный госпиталь стационара в Кумыске. Все контактные с ней люди изолированы.
- Основная причина - контакт с больными. Как вы знаете, работники инфекционного и провизорного стационаров непосредственно работают с больными и с потенциально зараженными. 9 апреля она проходила проверку, результат был отрицательным, однако при обследовании 12 апреля у нее была выявлена коронавирусная инфекция. Нашим работникам необходимо соблюдать меры предосторожности. Основная причина - возможно, что при работе она не соблюдала условия защиты. Сейчас проверяем все это, - пояснил Мухамгали Арыспаев.
Руководитель управления здравоохранения Болатбек Каюпов отметил, что дополнительно с медработниками был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности. Также он призвал жителей города не собираться большим количеством возле банков и магазинов. По его словам, в общественных местах, особенно, где есть скопление народа, необходимо использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать дистанцию не менее двух метров.
Стоит отметить, что вчера, 12 апреля, дом 16/2 был оцеплен
сотрудниками полиции. Жители Уральска сняли это на видео, которое распространилось в соцсетях и мессенджерах. Люди строили догадки, а в пресс-службе департамента пообещали прокмментировать ситуацию и прокомментировали ее только на следующее утро.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 972, вылечились 99 человек, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
