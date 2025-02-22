Стихийных торговцев отправляют на рынок на территории бывшего депо в Уральске

Власти Уральска продолжают борьбу со стихийной торговлей. Силы пока равны, по крайней мере кажется, что отличий между тем, что было до с тем, что имеем сейчас, нет. Торговцы стали мобильнее, увереннее. Их не страшат даже штрафы, люди готовы их оплатить и торговать дальше с тротуаров за центральным рынком.

Чиновники часто приезжают сюда с проверкой, зачастую со спецтехникой, чтобы увезти «торговый инвентарь»: поддоны, старые стулья и тележки. Из отвозят на склад, если хозяин находится и хочет вернуть свое оборудование, то ему его возвращают. Но при условии, что он может доказать, что оно принадлежало ему.

Торговле за пределами рынка идет бойко, порой даже лучше чем на самом рынке. На это жалуются законные продавцы.

— Мы платим налоги, мы платим аренду, естественно, все это отражается на стоимости нашей продукции, она немного дороже, чем у тех, кто стоит за рынком. Они ведь ничего не платят. Закупили подешевле и торгуют себе, без сансправок, налогов, аренды и прочего. Обидно, - говорят продавцы.

У стихийных торговцев своя версия.

— У меня тут товара кот наплакал. Если я с него еще буду платить за аренду и налоги, то мне жить будет не на что. Я не ворую, купила товар, добавила сверху немножко и продаю. Ничего незаконного. А нас тут гоняют постоянно, - жалуется женщина - торговец. - Мне детей кормить надо, работы нормальной нет, вот и стою на холоде.

Чиновники предлагают стихийным торговцам место на новом рынке, который открылся в оптово-розничном центре на территории бывшего депо. Но они пока не хотят покидать привычного места торговли.