«Стоимость превышает 100 млн тенге»: какие автомобили казахстанские звезды дарят своим женам

Среди представителей казахстанского шоу-бизнеса подарки в виде автомобилей супругам постепенно становятся распространенной традицией. Одни преподносят дорогие машины по случаю семейных юбилеев, другие исполняют давние мечты своих вторых половинок. Стоимость некоторых подарков достигает 100 млн тенге, передает МойГород

Серик Ибрагимов подарил супруге автомобиль за 100 млн тенге

Кадр из видео

В январе 2025 года певец Серик Ибрагимов и его супруга Айнамкоз Абдимаева показали свои новые автомобили. Айнамкоз опубликовала в социальных сетях фотографии, сообщив, что супруги стали обладателями двух новых машин белого и черного цветов.

Позже Серик Ибрагимов ответил на вопросы о стоимости своего автомобиля у себя на странице, назвав сумму в 100 млн тенге. Этот подарок привлек внимание публики как один из самых дорогих автомобильных презентов в казахстанском шоу-бизнесе.

Торегали Тореали подарил супруге Lexus RX 300

Кадр из видео

Певец Торегали Тореали также оказался в числе артистов, которые преподнесли своим женам дорогостоящие автомобили.

Он показал в социальных сетях, что купил супруге Толкын Турарбеккызы Lexus RX 300. По словам артиста, у этой модели есть своя семейная история. когда Торегали и Толкын еще встречались, у нее уже был такой же Lexus RX 300. Поэтому выбор нового автомобиля оказался не случайным.

Абдижаппар Алкожа порадовал жену автомобилем на день рождения

Кадр из видео

В 2023 году Абдижаппар Алкожа подготовил особенный сюрприз для супруги в честь ее дня рождения.

Певец вместе с друзьями подарил жене цветы, а затем преподнес ей автомобиль. Этот момент он также связал с девятой годовщиной их брака. Тогда Абдижаппар признался, что раньше не всегда мог находиться рядом с супругой в ее день рождения, поэтому в этот раз постарался сделать праздник особенным.

Токтар Сериков подарил автомобиль Бейбит Сейдуалиевой

Кадр из видео

В июне 2025 года певец Токтар Сериков преподнес автомобиль своей супруге Бейбит Сейдуалиевой.

В публикации в социальных сетях Бейбит поделилась радостью от нового приобретения и с юмором отметила, что в семейном гараже стало на одну машину больше. При этом точная модель автомобиля и его стоимость в источнике не указаны, однако сам подарок привлек внимание пользователей.

Кенжебек Жанабилов подарил супруге новый автомобиль

Певец группы «МузАРТ» Кенжебек Жанабилов также порадовал жену автомобилем.

В сентябре 2024 года он поделился в социальных сетях новостью о том, что преподнес супруге совершенно новую машину. Артист рассказал об этом радостном событии, отметив, что мечты сбываются, и разделил семейную радость со своими подписчиками.

Kalifarniya вдохновился Олимпиадой и подарил жене автомобиль

Kalifarniya с женой. Фото: instagram.com/kalifarniya

В 2024 году певец Фархад Калиев, известный под псевдонимом Kalifarniya, подарил супруге новый автомобиль.

Артист с юмором рассказал, что на такой сюрприз его вдохновила традиция вручать автомобили чемпионам и призерам Олимпийских игр в Париже. Свою жену он назвал «чемпионкой кухни» и добавил, что она заранее не знала о подарке.

Кайрат Адилгерей исполнил давнюю мечту супруги

Кадры из видео

Актер Кайрат Адилгерей также подарил своей супруге Бахыт Турман совершенно новый автомобиль.

В 2023 году он рассказал, что долго планировал этот подарок и в итоге приобрел машину, которая нравилась жене. Бахыт Турман поделилась в социальных сетях, что ей особенно понравились интерьер и цвет нового автомобиля.

Арман Жаналиев тоже подарил супруге дорогой автомобиль

Кадры из видео

В марте 2026 года юморист Арман Жаналиев поделился радостной новостью о том, что подарил супруге автомобиль.

Он с присущим ему юмором рассказал об этом событии, отметив, что в семейном гараже стало на одну машину больше. Видео с подарком артист опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Кыран Талапбек подарил супруге Mercedes-Benz G-Class стоимостью более 100 млн тенге

Один из самых дорогих подарков в этом списке принадлежит мобилографу Кырану Талапбеку.

В феврале 2025 года он преподнес супруге Mercedes-Benz G-Class на день рождения. По данным источника, стоимость автомобиля превышает 100 млн тенге.