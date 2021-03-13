Столб упал на иномарку в Уральске (видео)

ЧП произошло сегодня, 13 марта, на проспекте Абулхаир хана, в районе рынка "Мерей", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что примерно в 11.00 водитель "Ниссана" не уступил дорогу кроссовера, который ударился о столб. Столб от удара сломался и упал на "Тойта Прадо". Стоит отметить, что в социальных сетях распространяются видеоролик, на котором видно, как водитель авто врезается в столб. В этот момент там проходил мужчина, который чудом увернулся. Lj73nceFQRQ Видео 18+! Осторожно, присутствует ненормативная лексика! Abn8C8