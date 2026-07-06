Столетняя партия в расцвете сил, общее процветание по великому пути

В этом году исполняется 105 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. Пройдя путь от чуть более 50 членов в момент своего создания до более чем 100 миллионов членов и свыше 5,4 миллиона низовых партийных организаций сегодня, КПК стала крупнейшей в мире правящей партией, обладающей значительным глобальным влиянием. Ведя за собой весь китайский народ в неустанной борьбе, КПК успешно проложила путь социализма с китайской спецификой, отвечающий национальным условиям Китая и веяниям времени, что не только коренным образом изменило судьбу китайского народа, но и оказало глубокое влияние на ход мировой истории.

За сто лет — грандиозные перемены: китайская земля преобразилась до неузнаваемости. До создания КПК китайский народ страдал под гнетом, страна была бедной и слабой, а нация находилась на краю гибели. Рождение КПК, подобно маяку, зажженному во тьме, осветило путь многострадальной стране и в корне изменило исторический вектор развития китайской нации. За 105 лет партия, ведя народ через грандиозную и величественную борьбу, свергла «три горы» — империализм, феодализм и бюрократический капитализм, создала новый Китай, в котором народ стал подлинным хозяином страны, навсегда покончила с полуколониальным и полуфеодальным прошлым старого Китая и обеспечила исторический скачок в жизни народа — от нехватки самого необходимого к среднезажиточному обществу в основных чертах, а затем и к всестороннему обществу средней зажиточности.

Со времени XVIII съезда КПК Центральный Комитет партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплачивая и ведя за собой народы всех национальностей страны, смело идёт навстречу трудностям и уверенно движется вперёд: выдержан тяжелейший удар пандемии века, эффективно преодолён целый ряд серьёзных рисков и вызовов, китайская модернизация сделала новые твёрдые шаги. Экономическая мощь страны заметно возросла: в 2025 году совокупный объём китайской экономики в пересчёте по среднегодовому обменному курсу составил около 19,6 трлн долларов США — примерно шестую часть мировой экономики, что прочно закрепило за Китаем второе место в мире; в период 14-й пятилетки среднегодовые темпы роста китайской экономики составили 5,4%, заметно превысив общемировой уровень примерно в 3,7%; в 2021–2025 годах ежегодный вклад Китая в рост мировой экономики удерживался на уровне около 30%, что делает его крупнейшим «двигателем» и самым надёжным «якорем стабильности» мирового экономического роста. Богатые плоды приносят научно-технические инновации: зонды «Чанъэ» совершили посадку на Луну, модуль «Тяньхэ» несёт вахту на орбите, развёрнута спутниковая навигационная система «Бэйдоу», приступил к коммерческим полётам магистральный самолёт C919, построен и введён в эксплуатацию крупный круизный лайнер «Adora Magic City»; множатся инновационные достижения в таких передовых областях, как искусственный интеллект, квантовая связь и высокопроизводительные чипы, — Китай уверенно движется от статуса мирового центра производства к статусу мирового центра инноваций. Прочно обеспечивается благосостояние народа: одержана победа в битве с бедностью и исторически решена проблема абсолютной нищеты, созданы крупнейшие в мире системы образования, здравоохранения и социального обеспечения, у населения неуклонно растёт чувство обретения и ощущение счастья. Всего за несколько десятилетий Китай прошёл путь индустриализации, на который развитым странам потребовались столетия, сотворив два чуда — стремительного экономического развития и долгосрочной социальной стабильности; великое возрождение китайской нации вступило в необратимый исторический процесс.

Сто лет с думой обо всём мире: великая партия великой державы несёт моральную ответственность. «Когда осуществляется великий путь, Поднебесная принадлежит всем». Коммунистическая партия Китая мыслит общечеловеческими категориями: она стремится не только к счастью китайского народа и возрождению китайской нации, но и к прогрессу человечества и всеобщей гармонии в мире. Партия неизменно стоит на правильной стороне истории, на стороне прогресса человеческой цивилизации, последовательно и тесно увязывает интересы китайского народа с общими интересами народов всех стран мира и своей неустанной, самоотверженной борьбой глубоко меняет тенденции и конфигурацию мирового развития. От выдвинутых в первые годы после образования КНР пяти принципов мирного сосуществования, ставших важным краеугольным камнем современных международных отношений, до неизменной приверженности независимой и самостоятельной мирной внешней политике среди бурь международной обстановки; от поддержки справедливого дела широкого круга развивающихся стран в борьбе за национальную независимость и экономическое развитие до активного участия в глобальном управлении — китайские коммунисты всегда исповедуют высокие идеалы «плыть в одной лодке, неся благо всему миру», являя собой «воинство справедливости и человеколюбия», следующее «пути благородного правления».

С наступлением новой эпохи Генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул целый ряд новых концепций и инициатив, дав ответ на вопрос времени — «что происходит с миром и что нам делать», содействуя реформированию и совершенствованию глобального управления и демонстрируя ответственность великой державы. Была выдвинута важнейшая концепция построения сообщества единой судьбы человечества, предложившая китайский вариант ответа на вопрос о том, куда идти человечеству. Была выдвинута важнейшая инициатива совместного строительства «Одного пояса, одного пути», превратившаяся в широко востребованное глобальное общественное благо и международную платформу открытого сотрудничества. Были выдвинуты Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности, Глобальная цивилизационная инициатива и Инициатива по глобальному управлению; Китай активно выступает за равноправную и упорядоченную многополярность мира, за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, содействуя построению справедливого и беспристрастного международного порядка. Перед лицом гегемонизма, политики силы, менталитета холодной войны и односторонних актов запугивания Китай смело обнажает меч и не боится борьбы: он неизменно привержен мультилатерализму, твёрдо отстаивает центральную роль ООН и своими конкретными и действенными шагами привносит в международное сообщество позитивную энергию и определённость, будучи общепризнанным созидателем мира во всём мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка.

Столетие неиссякаемой жизненной силы: в поход за возрождение с новыми силами. Перед великим возрождением китайской нации открываются невиданно светлые перспективы, и Коммунистическая партия Китая уверенной поступью ведёт народ по новому пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Чтобы выполнить славную миссию новой эпохи и нового похода, необходимо, не меняя пути и не отступая от устремлений, неустанно приумножать лучшие качества КПК, крепить уверенность и продолжать упорную борьбу. «Не говори, что застава неприступна, как железо, — сегодня мы вновь решительным шагом преодолеваем её». На великом пути возрождения ещё более зрелая, более твёрдая и более открытая КПК находится в расцвете сил, полна энергии и готова к новым свершениям. Китайские коммунисты новой эпохи с ясным взором и твёрдой поступью будут неизменно хранить верность идеалам и убеждениям, продвигать теоретические инновации, ставить народ превыше всего и непрерывно осуществлять самореволюцию; с ещё большим духом новаторства и созидания они будут строить страну, с ещё большей открытостью и уверенностью — идти навстречу миру, ещё лучше рассказывать историю Китая и историю КПК, собственным развитием и возрождением внося ещё больший вклад в общее развитие и прогресс всего человечества.Китай и Казахстан — добрые соседи, хорошие друзья и надёжные партнёры, связанные общими горами и реками и единой судьбой. На протяжении долгого времени Казахстан твёрдо поддерживает Коммунистическую партию Китая и все начинания, осуществляемые под её руководством. Между ведущими политическими партиями Казахстана и КПК налажены отлаженные и эффективные механизмы диалога и связей; стороны ведут весьма плодотворное сотрудничество в обмене опытом государственного управления и во взаимном заимствовании практик укрепления потенциала правящих партий, что не только способствовало политическому строительству и социально-экономическому развитию обеих стран, но и обогатило стратегическое содержание китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнёрства. Китай уже дал старт реализации 15-й пятилетки и посредством китайской модернизации всесторонне продвигает великое дело строительства могущественного государства и национального возрождения; Казахстан, успешно претворяя в жизнь новую Конституцию, уверенно идёт по пути построения «Справедливого Казахстана». Обращаясь к будущему, китайская сторона, как попутчик Казахстана на пути развития, готова вместе с казахстанской стороной, руководствуясь стратегическим курсом глав двух государств как основополагающим ориентиром, непрерывно углублять политическое взаимодоверие, эффективно осуществлять сопряжение стратегий развития, укреплять обмен опытом развития, последовательно продвигать высококачественное совместное строительство «Одного пояса, одного пути», далее повышать качество и уровень взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как торговля, энергетика, инвестиции, транспорт, минеральные ресурсы, образование, наука и техника, культура, чтобы рука об руку открыть новое «золотое тридцатилетие» китайско-казахстанских отношений и построить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы с ещё более прочным фундаментом, более высокой пробой и более богатым содержанием!