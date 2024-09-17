11 человек пострадали в аварии в Уральске. Столкнулись маршрутный автобус №1 марки Газель Next и Nissan Teana.

Столкновение автобуса и легковушки в Уральске: два человека находятся в реанимации

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 9.20. На месте ДТП работали пять бригад скорой медицинской помощи. Всего в аварии пострадали не 11, как сообщалось ранее, а 13 пострадавших, пятеро из которых дети. Всех доставили в больницы.

На данный момент 12-летний мальчик госпитализирован в отделение травматологии областной детской многопрофильной больницы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Ребенок получает необходимое лечение. Ещё четверым детям назначено амбулаторное лечение. Двоих молодых людей 22 и 18 лет пришлось госпитализировать в отделение реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Две женщины 39 и 63 лет госпитализированы в отделение травматологии и нейрохирургии областной многопрофильной больницы. Четверых пациентов осмотрели в приемном покое и назначили амбулаторное лечение. Позже ещё шесть человек сами обратились в травмпункт. Врачи назначили всем амбулаторное лечение.

Напомним, что ДТП произошло 17 сентября в 9:20 на пересечении улиц Алаш и Светлая. На перекрестке столкнулись маршрутный автобус №1 марки "Газель Next" и автомобиль Nissan Teana. В аварии пострадали 11 человек.

По словам очевидцев, водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения. Очевидцы рассказали, что в автомобиле находился сотрудник полиции.

— Действительно один из пострадавших пассажиров Nissan Teana — сотрудник ОВД, который направлялся домой после суточного дежурства. Он был пассажиром, — прокомментировали в департаменте полиции ЗКО.

Также очевидцы сообщили, что в автобусе были дети.