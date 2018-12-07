управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар Манкараев на внеочередной сессии областного маслихата.

Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар Манкараев на внеочередной сессии областного маслихата.

Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнерства. – Стоимость проекта составляет 133 млн тенге. Срок реализации шесть лет и два месяца. Для реализации проекта необходимо снести здание пищеблока областной клинической больницы, которое было построено в 1963 году и в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. В данный момент произошло повреждение гидроизоляции стен подвала, и в подвал проникают талые воды. Системы вентиляции, водоснабжения и канализации пришли в негодность. Большая часть кухонного оборудования имеет 100% износ, - отметил Кайсар Манкараев. Стоит отметить, что государство передает частному партнеру здание пищеблока и подсобных помещений с оборудованием, обеспечивает выплату за кормление стационарных больных, представляет частному партнеру компенсацию инвестиционных затрат стоимости разработки проектно-сметной документации с государственной экспертизой. По словам руководителя управления, частный партнер будет финансировать проект за счет собственных средств, произведет капитальный ремонт и замену оборудования, качественно предоставлять услуги и производить арендную плату в областной бюджет. Кроме этого, по принципу ГЧП было решено установить 81 управляемую и 162 стационарные камеры видеонаблюдения в Зеленовском районе ЗКО. Стоимость проекта будет составлять 452 млн тенге. – Камеры будут установлены в семи крупных населенных пунктах Зеленовского района, который прилегает к дороге республиканского значения. Интеллектуальные камеры видеонаблюдения имеют такие функции как интерактивный поиск, обнаружение личностей, распознавание лиц, детектор скопления людей, распознавание автомобильных номеров, - заявил Кайсар Манкараев.