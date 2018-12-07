Иллюстративное фото из архива "МГ" С таким предложением выступила руководитель управления культуры и развития языков ЗКО Айгуль Мынбаева на 21-ой внеочередной сессии областного маслихата. Так, по словам руководителя управления, областная ономастическая комиссия предложила переименовать названия четырех населенных пунктов ЗКО. – Просим депутатов областного маслихата утвердить решение областной ономастической комиссии о переименование поселка Жамбыл Бокейординского района в поселок Жетибай, поселка Беленка Таскалинского района в поселок Акпатер, поселка Черная впадина в Карай ой, поселка Ермольчево в поселок Еменжар. Этот факт был рассмотрен на открытом общественном совете 14 сентября 2018 года, - заявила Айгуль Мынбаева. Стоит отметить, что депутатами областного маслихата было одобрено данное решение и в ближайшее время названия населенных пунктов будут изменены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.