Не так давно в городском центре занятости населения был произведен капитальный ремонт, при этом обновилось не только помещение, но и виды оказываемых услуг. Теперь горожане будут обслуживаться по принципу одного окна, здесь одновременно можно будет подать заявление на получение адресной социальной помощи, встать на учет в качестве безработного, актуализировать свой социальный статус, а также зарегистрироваться в электронной бирже труда, дополнительно открыты зоны самообслуживания для соискателей с перечнем вакансий на портале www.enbek.kz и зона для работодателей. - С нового года в городском центре занятости населения будут организованы курсы по обучению цифровой грамотности. Мы будем обучать безработных граждан работе на электронных носителях, мобильных устройствах, составлению резюме, работе с сайтами госорганов. В будущем благодаря электронной бирже труда enbek.kz безработные смогут находить работу, не обращаясь в центр занятости, - рассказала директор социального учреждения Гульнар Куспанова. Отметим, что на 1 декабря 2018 года в городской центр занятости обратилось 8 200 безработных граждан. Из них свыше 7 тысяч горожан были охвачены различными формами занятости, более 5 тысяч нашли постоянную работу. Кроме того, при поддержке акимата г.Атырау в этом году курсы вождения по категориям "D" и "D1" пройдут 23 водителя автобусов в следующем году - 100 человек. Все будут трудоустроены в ТОО "Avtopark Atyrau" и будут получать повышенную заработную плату. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК