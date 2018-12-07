- У меня двое сыновей 14 и 10 лет, - рассказал мужчина. - Недавно у одного из них был день рождения и мы дали им денег, чтобы они поели пиццу. А на днях, когда один из них обувался, у него из кармана выпала электронная сигарета, жена это увидела. Дети рассказали нам, что купили ее в бутике торгового центра за две тысячи тенге. Также они говорят, что пробовали ее курить, так как такие есть у их друзей. Родители в полной растерянности отправились в тот самый бутик. Каково же было их удивление, когда на витрине они увидели огромное количество таких сигарет, а продавец заявил им, что продажа таких гаджетов детям не запрещена, потому что она не содержит табака. - Затем я обратился к юристу, тот мне объяснил также. Он сказал, что сигарета не содержит табака, поэтому продажа их не запрещена. Я просто в шоке от этой ситуации. Вместе с этой сигаретой для заправки идет какая-то жидкость. Дети дышат непонятно чем, неужели это никого не беспокоит. Они же еще не понимают, что это вредно. Почему не запретят продажу таких сигарет несовершеннолетним? - недоумевает мужчина. В полиции на этот вопрос ответили тем же - сигарета не содержит табака. - Несовершеннолетним нельзя продавать табаксодержащие изделия, - объяснил замначальника МПС департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев. - В законе написано, что запрещена продажа сигарет, содержащих табак. Однако в статье адмкодекса есть ссылка на кодекс "О здоровье нации". Без этой статьи наша статья не работает. Это курирует министерство здравоохранения. Там в этом кодексе все эти ограничения написаны. Владелец бутика, где продаются эти электронные сигареты, с уверенностью заявил, что они продаются абсолютно легально, так как не содержат табака. Между тем, по словам врача-нарколога Андрея Павлова, жидкость, идущая в комплекте с электронной сигаретой, в идеале не должна содержать ничего кроме глицерина и ароматизатора. - Вред данной сигареты зависит от того, что содержится в данной жидкости. Жидкость, которой дышат подростки, - это глицерин с ароматизатором. Электронная сигарета - это не сигарета, а просто нагревательный элемент, который согревает жидкость и человек дышат парами. Если жидкость сертифицирована, то там никотина нет. Вот только насколько качественные наполнители продаются у нас - я не знаю. Я никогда не слышал, чтобы эти жидкости кто-то брал и проверял на содержание никотина, - рассказал Андрей Павлов. Также специалист добавил, что по его личному мнению, продавать такие вещи детям нельзя. - Я понимаю, когда взрослые пользуются электронными сигаретами, чтобы избавиться от привычки курить. Но когда детям продают такие сигареты, то, мне кажется, прививается культ курения, - заявил врач. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.