Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, с 3 по 9 декабря 2018 года на территории Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильных дорогах, а также по выявлению и пресечению административных правонарушении. - За 4 дня проведения ОПМ «Автобус» совместно с местными исполнительными органами организованы рейдовые мероприятия, по результатам которых в отношении водителей общественного транспорта и такси составлено свыше 400 административных протокола, из них 68 за превышение установленной скорости, 133 за нарушение правил маневрирования, 115 за пользование телефоном, 43 не прошли ГТО и 71 по другим статьям, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Также к административной ответственности привлечены 7 должностных лиц автобусных парков.