По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем составит +1 градус, ночью -5. 2 градуса тепла ожидается днем в Атырау, ночью похолодает до -4. В Актау переменная облачность. Днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью ожидается +2. В Атобе синоптики прогнозируют 4 градуса мороза днем и 10 градусов мороза ночью.